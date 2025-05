Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit geklautem Motorrad verunfallt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch Nachmittag befuhr ein 36jähriger Russe mit seinem Motorrad in Ilmenau die Straße Hüttengrund in Richtung Langewiesen. Hierbei kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Kradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest, dass der 36jährige unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln steht, sondern dass das Kleinkraftrad der Marke Honda auch noch frisch entwendet wurde.

Der 30jährige Eigentümer der roten Honda CBR125 wurde durch die Beamten verständigt und konnte nur noch einen Totalschaden i.H.v. ca. 1.500 Euro seiner Maschine übernehmen. Am Leichtkraftrad wurde durch den unrechtmäßigen Fahrer zuvor das Lenkradschloss gebrochen und die Zündung kurzgeschlossen. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er im übrigen auch nicht.

An dem Baum entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 300 Euro.

Mit dem 36jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Ferlaubnis und Verdacht auf Besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell