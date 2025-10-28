Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510102

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Montag, 27. Oktober 2025, kam es in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:45 Uhr befuhr eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer die Ida-Siekmann-Straße in Richtung Lichtenberger Straße. In der Höhe des Kreisverkehrs kollidierte sie oder er mit einem Verkehrsschild und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Nach der Städtekennung des Kennzeichens soll "JW" folgen. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

