POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510099

Hilden / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Zwischen dem 24. Oktober 2025, gegen 11:15 Uhr, und dem 27. Oktober 2025, gegen 6 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Lagerhalle an der Reisholzstraße in Hilden eingebrochen. Sie gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster in die Lagerhalle und durchsuchten diese und die dazugehörigen Büroräume. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Montag, 27. Oktober 2025, sind zwischen 13:40 und 15:10 Uhr unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Stadtweiher" in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und entwendeten eine Spielekonsole.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

