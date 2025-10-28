Polizei Mettmann

POL-ME: Weißer Lexus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2510098

Hilden (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 26. Oktober 2025, bis Montagmorgen, 27. Oktober 2025, wurde ein weißer Lexus NX450H+ in Hilden entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, parkte ein 63-Jähriger seinen weißen Plug-In-Hybrid an der Straße Kalstert in der Nähe der Einmündung zur Straße Schönholz. Am nächsten Morgen stellte er gegen 8 Uhr fest, dass das erst wenige Monate alte Auto entwendet worden war. Der Halter alarmierte folgerichtig die Polizei, die unmittelbar eine Fahndung nach dem Lexus einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem positiven Ergebnis.

Wie der SUV mit einem Mettmanner Kennzeichen (ME) gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Autos wird mit ungefähr 70.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Hildener Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe oder den Verbleib des gestohlenen Lexus vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, der SUV zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtigen Personen oder Autos zur Tatzeit an der Straße Kalstert beobachtet oder kann Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten weißen Lexus NX450H+ machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

