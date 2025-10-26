Polizei Mettmann

POL-ME: 21-Jähriger verunfallt alkoholisiert - 24-jähriger Beifahrer wird schwer verletzt - 2510094

Langenfeld (ots)

Am Sonntagmorgen, 26. Oktober 2025, verlor in Langenfeld ein 21-Jähriger alkoholisiert die Kontrolle über sein Auto und verunfallte schwer. Sein 24-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 5:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Monheim am Rhein mit einem Opel Corsa die Düsseldorfer Straße aus Richtung Düsseldorf kommend. Im Einmündungsbereich zur Berghausener Straße hatte er die Absicht, nach rechts in Richtung Monheim am Rhein abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Der Corsa schleuderte gegen einen Ampelmast auf einer linksseitigen Verkehrsinsel, wo er schwer beschädigt zum Stillstand kam.

Der 21-jährige Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Insassen erstmedizinisch und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Während der leicht verletzte Fahrer nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden konnte, besteht bei dem schwer verletzten Beifahrer Lebensgefahr.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen durch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest verlief mit 1,5 Promille positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Einsatzkräfte die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des Monheimers mit französischer und polnischer Staatsangehörigkeit und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zur Klärung des Unfallhergangs führte ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Düsseldorf die Spurensuche und -sicherung an der bis in den Vormittag gesperrten Unfallörtlichkeit durch.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell