POL-ME: Parfümflaschen geraubt - die Polizei bittet um Hinweise - 2510092

Hilden (ots)

Am frühen Freitagabend, 24. Oktober 2025, raubten ein Mann und eine Frau in einer Parfümerie in Hilden Parfümflaschen und flohen anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr beobachtete ein Angesteller einer Parfümerie an der Mittelstraße einen Mann, der Parfümflaschen im Wert von mehreren hundert Euro in seinen Jacken- und Hosentasche versteckte, während eine Frau ihn vor den Blicken abschirmte. Noch bevor das Duo die Verkaufsräume verlassen konnte, sprach der Mitarbeiter das Duo an und forderte die Herausgabe der gestohlenen Waren.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schubste der Mann den Angestellten und es kam zu einer Rangelei. Das Duo floh anschließend unerkannt mitsamt der Tatbeute. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei, die die flüchtigen Räuber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- circa 35 bis 45 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - dunkler Bart - südeuropäisches Erscheinungsbild - trug eine beige Basecap - bekleidet mit einem beigem Pullover, einer grünen Daunenweste, einer blauen Jeans und braunen Schuhen

Die Frau wird folgendermaßen beschrieben:

- circa 25 bis 35 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - dunkle lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer schwarzen Jacke von "The North Face", einer blauen Jeans und schwarz-weißen Turnschuhen der Marke "Nike Dunks"

Die Polizei leitete ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat in der Parfümerie am Freitagabend beobachtet oder kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des flüchtigen Duos tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

