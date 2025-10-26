Polizei Mettmann

POL-ME: Gelber BMW Oldtimer entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - 2510091

Wülfrath (ots)

In der Zeit von Freitag, 24. Oktober 2025, bis Samstag, 25. Oktober 2025, wurde ein gelber BMW 2000 tii vor einem Autohaus in Wülfrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, parkte ein 56-jähriger Wülfrather seinen gelben BMW 2000 tii vor einem Autohandel für Oldtimer an der Wilhelmstraße. Am nächsten Morgen stellte er gegen 10:45 Uhr fest, dass das Auto entwendet worden war. Der Halter alarmierte folgerichtig die Polizei, die unmittelbar eine Fahndung nach dem BMW einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem positiven Ergebnis.

Wie die über 50 Jahre alte Limousine mit einem Mettmanner Kennzeichen (ME) gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Autos wird mit ungefähr 29.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe oder den Verbleib des gestohlenen BMW vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, der Oldtimer zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtigen Personen oder Autos zur Tatzeit an dem Autohaus an der Wilhelmstraße beobachtet oder kann Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten gelben BMW 2000 tii machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, jederzeit entgegen.

