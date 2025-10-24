Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510089

Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, ereignete sich in Ratingen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Porsche Macan beschädigt wurde. Das Auto setzte gegen 9:25 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt an der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 156, als ein unbekanntes, rotes Auto das Heck touchierte. Die Fahrerin oder der Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten und eine ordnungsgemäße Schadensabwicklung zu ermöglichen. Der Schaden am Porsche liegt bei geschätzt 4.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

