Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - 2510085

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, ereignete sich in Mettmann ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 52-jährige Düsseldorferin mit ihrem VW Touran die Nordstraße in Richtung der Berliner Straße. An einer Engstelle in Höhe der Hausnummer 37 bremste sie ihr Auto ab, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Eine hinter ihr in einem Toyota Aygo fahrende 18-Jährige aus Lohne konnte das Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Volkswagen auf.

Durch den Aufprall wurde die 49-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Auch die Toyota-Fahrerin und ihre Beifahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Die Düsseldorfer VW-Fahrerin gab an, unverletzt zu sein.

Die drei Verletzten wurden von herbeigerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von geschätzt 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Nordstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell