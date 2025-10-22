Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510079

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Dienstag, 21. Oktober 2025, verursachte mutmaßlich ein unbekannter Lkw in Erkrath die Sperrung der Straße Neandertal (L403) wegen einer Ölspur. Gegen 12:10 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei auf der Fahrbahn eine fast 500 Meter lange Ölspur, die sich vom Neandertal bis zur Straße Feldhof erstreckte. Die massive Verunreinigung stammte vermutlich von einem bergauf fahrenden, unbekannten Lkw, der in der unteren der zwei Haarnadelkurven mit seinem Fahrzeug aufsetzte und dadurch massiv Motor- oder Hydrauliköl verlor. Aufgrund der Gefährdung durch die rutschige Fahrbahnoberfläche musste die L403 in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 18 Uhr gesperrt und von einem Spezialunternehmen gereinigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell