Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Michael K. - 2510081

Wülfrath (ots)

Aus aktuellem Anlass teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung der Polizei Wuppertal:

Seit dem 30.09.2025 wurde der 63-jährige Michael K. aus Remscheid vermisst.

Am 21.10.2025 wurde in einem Wald in Wülfrath eine leblose Person aufgefunden. Bei dem Leichnam handelt es sich um den Vermissten aus Remscheid.

Die Polizei bittet die Medien, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284-2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

