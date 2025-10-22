POL-ME: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Michael K. - 2510081
Wülfrath (ots)
Aus aktuellem Anlass teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung der Polizei Wuppertal:
Seit dem 30.09.2025 wurde der 63-jährige Michael K. aus Remscheid vermisst.
Am 21.10.2025 wurde in einem Wald in Wülfrath eine leblose Person aufgefunden. Bei dem Leichnam handelt es sich um den Vermissten aus Remscheid.
Die Polizei bittet die Medien, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284-2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell