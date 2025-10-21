Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510078

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 18. Oktober 2025, ereignete sich zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr in Langenfeld eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein BMW der 5er-Reihe von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Das Auto parkte kurz hintereinander auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Straße Hardt sowie auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Schneiderstraße. Auf einem der genannten Parkplätze ereignete sich mutmaßlich der Unfall, der einen Schaden in geschätzter Höhe von 300 Euro am BMW verursachte. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell