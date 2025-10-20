Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510075

Erkrath / Mettmann / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Zwischen Sonntag, 12. Oktober 2025, 21 Uhr, und Freitag, 17. Oktober 2025, 5 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Erkrath in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schinkelstraße ein. Sie entwendeten einen Zimmertresor sowie Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Zwischen Dienstag, 14. Oktober 2025, 12 Uhr, und Sonntag, 19. Oktober 2025, 13:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Mettmann ein, dessen Bewohner sich im Urlaub befanden. Die Täterinnen oder Täter hebelten die Terassentür des Hauses in der Straße Am Freistein auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens und ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ebenfalls in Mettmann drangen unbekannte Täterinnen oder Täter am Samstag, 18. Oktober 2025, zwischen 17:30 Uhr und 24 Uhr in ein Haus in der Straße Amselweg ein. Sie verschafften sich über ein Vordach Zugang zu einem Fenster im ersten Stock, das sie aufhebelten, und durchwühlten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden mehrere Uhren sowie Schmuck. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Am Samstag, 18. Oktober 2025, stahlen zwischen 18 Uhr und 21 Uhr mehrere Täter aus der Lagerhalle eines metallverarbeitenden Unternehmens in der Wilhelm-Becker-Straße in Mettmann fünf Holzkisten mit Kupfer. Ihr Wert wird vorläufig auf einen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Fünf Männer wurden im Umfeld des Tatorts beobachtet. Alle entsprechen einem südländischen Typus, haben dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und sind circa 1,80 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Freitag, 17. Oktober 2025, 20 Uhr, und Sonntag, 19. Oktober 2025, 4:30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Monheim am Rhein ein. Sie durchwühlten die Wohnung am Steglitzer Platz. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitag, 17. Oktober 2025, drangen mindestens zwei unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 20:55 Uhr und 21:10 Uhr in eine Wohnung am Grevenhauser Weg in Ratingen ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die Wohnung, wurden dann aber von einer aufmerksamen Zeugin gestört. Personenbeschreibungen liegen leider nicht vor. Ob ein Schaden entstand, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Am Samstag, 18. Oktober 2025, kam es ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Lingerheide in Ratingen. Zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täterinnen oder Täter durch ein aufgehebeltes Kellerfenster Zugang zu den Räumlichkeiten, die sie durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

