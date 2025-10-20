Polizei Mettmann

POL-ME: Glückliches Ende einer Vermisstenfahndung - 2510071

Hilden (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bat am Freitag, 17. Oktober 2025, um Mithilfe bei der Suche nach einer 12-Jährigen, die als vermisst gemeldet wurde.

Mit großer Erleichterung konnten die Suchmaßnahmen am heutigen Montag (20. Oktober 2025) eingestellt werden, nachdem das Mädchen wohlbehalten angetroffen wurde.

Die Polizei hat die Löschung der Öffentlichkeitsfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bittet die Medien, das zur Vermisstensuche veröffentlichte Bild aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verwenden. Zudem bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.

