POL-ME: 60-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2510069

Am Samstagabend, 18. Oktober 2025, stürzte in Ratingen ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20:45 Uhr befuhr der 60-Jährige mit seinem Pedelec den Radweg auf der Volkardeyer Straße in Richtung Westtangente. In Höhe der Hausnummer 38 bemerkte er nach eigenen Angaben einen Poller, der den Radweg vom Gehweg trennt, zu spät. Er versuchte noch zu bremsen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.

Ein anwesender Zeuge leistete bei dem schwer Verletzten Erste Hilfe. Er wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

