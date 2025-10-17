Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510068

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Zwischen Mittwoch, 15. Oktober 2025, 12:15 Uhr, und Donnerstag, 16. Oktober 2025, 14 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Hilden einen Audi Q5 an der Fahrerseite der Karosserie. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Audi parkte in der Grenzstraße in Höhe der Hausnummer 34. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Ebenfalls zwischen Mittwoch, 15. Oktober, 13:30 Uhr, und Donnerstag, 16. Oktober 2025, 14 Uhr, wurde in Hilden ein Mercedes CLA 180 von einem unbekannten Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Der Schaden an dem in der Straße Am Banden auf Höhe der Hausnummer 1 parkenden Auto beträgt nach vorläufigen Schätzungen circa 2.000 Euro. Auch hier entfernte sich die Verursacherin oder der Verursacher, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung einzuleiten.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell