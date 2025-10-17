Polizei Mettmann

POL-ME: Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt gestellt - 2510066

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag, 17. Oktober 2025, zwei Einbrecher in Mettmann stellen, die über eine Laderampe in einen Supermarkt an der Talstraße eingebrochen waren.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:10 Uhr beobachtete ein Zeuge die Tatverdächtigen und informierte richtigerweise die Polizei. Die herbeigerufenen Polizistinnen und Polizisten stellten daraufhin außerhalb des Gebäudes einen 25-jährigen Afghanen, der sich gemeinsam mit einem Komplizen über ein aufgehebeltes Rolltor gewaltsam Zugang zu dem Supermarkt verschafft hatte und die Tatbeute - mehrere Paletten Dosenbier - sicherte. Der zweite Tatverdächtige, ein 33-jähriger Lette, konnte im Innern des Gebäudes lokalisiert und nach Androhung einer Durchsuchung mit einem Diensthund zur Aufgabe bewegt werden.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache in Mettmann. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden der 25-Jährige entlassen, während der 33-jährige Lette bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde.

Die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Männer müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell