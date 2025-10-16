POL-ME: Brennender Fiat Panda: Polizei bittet um Hinweise - 2510062
Mettmann (ots)
Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, brannte in Mettmann ein geparkter Fiat Panda. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 20:30 Uhr bemerkte eine Passantin den im Heckbereich brennenden Fiat, der in Höhe der Hausnummer 3 in der Beckershoffstraße parkte. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Fiat wurde durch das Feuer stark beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und fragt:
Wer hat in der Beckershoffstraße gegen 20:30 Uhr Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982-6410 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell