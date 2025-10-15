Polizei Mettmann

POL-ME: Raub am frühen Morgen: Polizei bittet um Hinweise - 2510057

Velbert (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 15. Oktober 2025, wurde in Velbert einer 57-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:45 Uhr belud die Velberterin den Kofferraum ihres Autos in der Von-Humboldt-Straße, als sich ein Unbekannter von hinten näherte. Er stieß die Frau gegen das Auto, entwendete ihre Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. In der grauen Handtasche, die mit einem Herz bedruckt ist, befand sich Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, zu dem es leider keine nähere Beschreibung gibt, blieb erfolglos.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am frühen Mittwochmorgen am angegebenen Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell