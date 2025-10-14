Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510054

Langenfeld / Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Montag, 13. Oktober 2025, drangen Unbekannte zwischen 21:20 Uhr und 22:10 Uhr in Langenfeld durch eine Balkontür gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Hardt ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen beobachteten insgesamt vier schwarz gekleidete Personen mit schwarzen Kappen und Gesichtsmaskierung, die von dem betroffenen Grundstück flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Zwischen Samstag, 11. Oktober 2025, 14 Uhr, und Montag, 13. Oktober 2025, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch einen gesicherten Bauzaun Zutritt zu einem Rohbau in Mettmann an der Straße Diepensiepen. Sie entwendeten eine komplette Wärmepumpe, die im Kellergeschoss und im Außenbereich montiert war. Der Schaden liegt geschätzt im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell