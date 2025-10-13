Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist entblößt sich vor 47-Jähriger - 2510051

Erkrath (ots)

Am frühen Montagmorgen, 13. Oktober 2025, zeigte sich in Erkrath ein Exhibitionist vor einer 47-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:40 Uhr war eine 47-jährige Erkratherin auf einem Fußweg zwischen der Straße Neubuschenhofen und dem Hubbelrather Weg hinter einem Seniorenzentrum unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann überholt wurde.

An einer Ecke des Weges traf sie erneut auf den Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt entkleidet hatte und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Als die 47-Jährige sich gegen den Exhibitionisten zur Wehr setzte, floh der Mann unerkannt.

Folgerichtig alarmierte die Erkratherin die Polizei, die den Exhibitionisten trotz einer eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,65 Meter groß - circa 40 Jahre alt - trug eine schwarze Hose und eine dunkle Basecap - führte einen dunklen Rucksack mit sich

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat die Tat auf dem Fußweg beobachtet oder kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des flüchtigen Exhibitionisten tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell