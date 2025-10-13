Polizei Mettmann

POL-ME: Messe zum Thema "Berufe im Öffentlichen Dienst" - die Polizei ist dabei! - 2510050

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, lädt die Arbeitsagentur Mettmann zu einer Messe zum Thema "Öffentlicher Dienst" in das Berufs-Informations-Zentrum BIZ ein. Die Einstellungsberaterinnen der Kreispolizei Mettmann sind dabei und beantworten alle Fragen zum Berufsstart bei der Polizei.

Wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Was hat es mit dem neuen Studiengang für die Verwendung bei der Kriminalpolizei auf sich? Was erwartet einen während der dualen Studiengänge oder während des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level"? Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sá Galante Baasch beantworten alle Fragen von 10 bis 14 Uhr persönlich an ihrem Infostand im BIZ, Marie-Curie-Straße 1-5, 40822 Mettmann.

Der Eintritt zur Ausbildungsbörse ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich auch unabhängig von Berufsmessen jederzeit unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02104 982-2222 mit ihren Fragen melden.

