POL-ME: Messe zum Thema "Berufe im Öffentlichen Dienst" - die Polizei ist dabei! - 2510050
Mettmann (ots)
Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, lädt die Arbeitsagentur Mettmann zu einer Messe zum Thema "Öffentlicher Dienst" in das Berufs-Informations-Zentrum BIZ ein. Die Einstellungsberaterinnen der Kreispolizei Mettmann sind dabei und beantworten alle Fragen zum Berufsstart bei der Polizei.
Wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Was hat es mit dem neuen Studiengang für die Verwendung bei der Kriminalpolizei auf sich? Was erwartet einen während der dualen Studiengänge oder während des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level"? Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sá Galante Baasch beantworten alle Fragen von 10 bis 14 Uhr persönlich an ihrem Infostand im BIZ, Marie-Curie-Straße 1-5, 40822 Mettmann.
Der Eintritt zur Ausbildungsbörse ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.
Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich auch unabhängig von Berufsmessen jederzeit unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02104 982-2222 mit ihren Fragen melden.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell