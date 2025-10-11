Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisster Hildener wohlbehalten angetroffen - 2510045

Hilden (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, suchte die Polizei seit Freitag (10. Oktober 2025) nach einem als vermisst gemeldeten 76 Jahre alten Hildener.

Mit großer Erleichterung konnten die Suchmaßnahmen in der Nacht auf den heutigen Samstag (11. Oktober 2025) eingestellt werden, nachdem der Mann im Rahmen der Fahndung wohlbehalten in Düsseldorf angetroffen werden konnte.

Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte wurde die ursprüngliche Vermisstenfahndung aus den Presseportalen und den Social Media Kanälen der Kreispolizeibehörde Mettmann entfernt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell