Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes-AMG G-Klasse gestohlen: Polizei bittet um Hinweise 2510041

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 9. Oktober 2025, wurde in Erkrath eine Mercedes-AMG G-Klasse entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwochabend stellte ein 38-jähriger Erkrather gegen 17 Uhr seine drei Jahre alte Mercedes G-Klasse auf einem Parkplatz an der Straße Schöne Aussicht ab. Am Donnerstagmorgen bemerkte er gegen 8:30 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem AMG einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der graue Geländewagen gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) hat einen geschätzten Wert von 250.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Straße Schöne Aussicht verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell