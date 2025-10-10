PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: 95-Jähriger zu Hause bestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2510038

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, wurde ein 95-jähriger Senior von einem unbekannten Mann in seiner Wohnung in Ratingen bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11 Uhr klingelte ein Mann an der Tür des Ratingers an der Berliner Straße. Als er die Tür öffnete, betrat der Unbekannte unvermittelt die Wohnung und verwickelte den Senior in ein Gespräch. Der Täter entwendete Bargeld und einen Goldring und verließ die Wohnung. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Ratinger alarmierte die Polizei, die den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen konnte.

Er wird beschrieben als:

   - ungefähr 1,80 Meter groß
   - mit kräftiger Figur
   - trug eine hellgraue Jeans, dunkle Jacke, eine Schirmmütze und 
     hatte eine Tasche dabei
   - sprach akzentfreies Deutsch
   - hat ein europäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

