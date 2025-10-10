POL-ME: 62-Jähriger von Duo beraubt - Polizei bittet um Hinweise - 2510039

Polizei Mettmann

Wülfrath (ots)

Am späten Donnerstagabend, 9. Oktober 2025, wurde ein 62-Jähriger von einem Duo in Wülfrath-Rohdenhaus beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:40 Uhr hielt sich ein 62-Jähriger auf einem Parkplatz an der Straße Am Sportplatz in Höhe der Veranstaltungshalle auf, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von einem Duo angegriffen wurde. Die Männer entwendeten gewaltsam unter anderem ein Handy sowie ein Portemonnaie und flohen anschließend zu Fuß in Richtung Rützkausener Straße.

Der 62-Jähriger alarmierte folgerichtig die Polizei, die das flüchtige Duo trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Männer waren circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer der Täter wird als circa 25 bis 30 Jahre alt und mit einem europäischen Erscheinungsbild beschrieben. Der dunkel gekleidete Mann trug zudem eine dunkle Basecap und hatte einen dunklen Bart.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat die Tat auf dem Parkplatz beobachtet oder kann Angaben zur Identität der flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell