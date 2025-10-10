Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2510040

Heiligenhaus (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, brannte in Heiligenhaus ein Altkleidercontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Schulstraße in Höhe der Einmündung zum Südring gerufen. Dort brannte der Inhalt eines Altkleidercontainers. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

