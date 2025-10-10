POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510043

Polizei Mettmann

Hilden / Erkrath / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

In der Nacht auf Donnerstag, 9. Oktober 2025, wurde ein BMW der 5er Reihe von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, wurde der 15 Jahre alte BMW auf einem Parkplatz an der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 54 abgestellt. Am nächsten Tag, gegen 12:30 Uhr, kehrte die Nutzerin zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Lackschaden am linken Heck fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an dem schwarzen BMW mit einer Städtekennung für die Stadt Düsseldorf (D-) wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Samstagmittag, 4. Oktober 2025, kam es auf der Schliemannstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Pedelecfahrerin die Schliemannstraße in Richtung Hauptstraße, als in Höhe der Hausnummer 44 unmittelbar ein Auto aus einer Parklücke fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie aus, stürzte und wurde leicht verletzt. Die Pedelecfahrerin kann das Auto leider nicht näher beschreiben.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

In der Nacht auf Montag, 6. Oktober 2025, kam es auf der Bahnhofstraße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Ford S-Max parkte sein Auto am Sonntagabend gegen 20 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 29. Als er am Montagmorgen gegen 6:45 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

