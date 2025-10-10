Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510042

Bild-Infos

Download

Velbert / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am frühen Freitagmorgen, 10. Oktober 2025, drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft an der Friedrichstraße in Velbert ein.

Gegen 4:45 Uhr wurde ein aufmerksamer Anwohner durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als er nach dem Rechten schaute, bemerkte er einen vollendeten Einbruch in das Geschäft in Höhe der Hausnummer 202. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass der oder die Täterinnen oder Täter zunächst das Rolltor des Geschäftes und anschließend die Glastür gewaltsam geöffnet hatten. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Schmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher mit einem schwarzen Coupé über die Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße und entkamen unerkannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Mittwoch, 8. Oktober 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus an der Straße Am Sportplatz in Monheim am Rhein.

In der Zeit von 21 Uhr bis 7:20 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Hauseingangstür in den Wohnbereich ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Auch ein vor dem Haus geparkter Skoda Kodiaq, der mit dem im Flurbereich abgelegten Schlüssel geöffnet wurde, wurde durchsucht.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Täterinnen oder Täter ein Portemonnaie und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht abschließend verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell