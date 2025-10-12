Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer angezündet - Polizei ermittelt - 2510047

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben in der Nacht auf Samstag (11. Oktober 2025) bislang noch unbekannte Täter einen Müllcontainer angezündet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen Mitternacht hörte ein Anwohner der Charlottenburger Straße einen lauten Knall von der Straße. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er einen vor dem Haus mit der Nummer 8 abgestellten Müllcontainer fest, die in Flammen stand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, jedoch nicht verhindern, dass der Müllcontainer vollständig abbrannte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung nach mutmaßlichen Brandstiftern leider keine verdächtigen Personen antreffen.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen im Umfeld der Charlottenburger Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

