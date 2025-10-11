Polizei Mettmann

POL-ME: VW California entwendet - Polizei ermittelt - 2510046

Ratingen (ots)

In Ratingen-Hösel haben bislang noch unbekannte Täter einen VW California entwendet. Die Polizei hat den Camper zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils.

Folgendes war geschehen:

Am Freitag (10. Oktober 2025) kehrte der Halter des Wohnmobils aus dem Urlaub zurück. Hierbei stellte er fest, dass sein mit einem Hochdach ausgebauter weißer VW California Campingbus von der Einfahrt seines Grundstücks an der Straße "An der Hasper" entwendet worden war. Letztmalig gesehen wurde das Fahrzeug am Samstag (4. Oktober 2025).

Der VW California ist rund 89.000 Kilometer gelaufen und hat noch einen geschätzten Zeitwert von knapp unter 50.000 Euro.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

