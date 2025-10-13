POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2510053
Hilden (ots)
Am Sonntag, 12. Oktober 2025, ereignete sich in Hilden ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:
Gegen 11 Uhr befuhr der Erkrather mit seinem Fahrrad den Westring auf dem Fahrradweg in Fahrtrichtung Nordring. An der Einmündung der Straße Schalbruch wollte zeitgleich der 65-jährige Fahrer eines 5er BMWs auf den Westring einbiegen. Er beachtete zwar das dortige Stopp-Schild, fuhr dann jedoch an und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers.
Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Die herbeigerufenen Rettungskräften brachten ihn in ein Krankenhaus.
