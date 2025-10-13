PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2510053

POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2510053
Hilden (ots)

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, ereignete sich in Hilden ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 11 Uhr befuhr der Erkrather mit seinem Fahrrad den Westring auf dem Fahrradweg in Fahrtrichtung Nordring. An der Einmündung der Straße Schalbruch wollte zeitgleich der 65-jährige Fahrer eines 5er BMWs auf den Westring einbiegen. Er beachtete zwar das dortige Stopp-Schild, fuhr dann jedoch an und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers.

Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Die herbeigerufenen Rettungskräften brachten ihn in ein Krankenhaus.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

