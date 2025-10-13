Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2510053

Hilden (ots)

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, ereignete sich in Hilden ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 11 Uhr befuhr der Erkrather mit seinem Fahrrad den Westring auf dem Fahrradweg in Fahrtrichtung Nordring. An der Einmündung der Straße Schalbruch wollte zeitgleich der 65-jährige Fahrer eines 5er BMWs auf den Westring einbiegen. Er beachtete zwar das dortige Stopp-Schild, fuhr dann jedoch an und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers.

Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Die herbeigerufenen Rettungskräften brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell