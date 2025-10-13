Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet -

Bild-Infos

Download

Hilden / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, ereignete sich auf der Heiligenstraße in Hilden eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Skoda Kamiq an der Front beschädigt wurde. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 4:50 Uhr, wie ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich mit dem auf der Höhe der Hausnummer 21 geparkten Skoda kollidierte und anschließend entgegen der erlaubten Fahrtrichtung die Einbahnstraße befuhr. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich in Richtung der Straße Am Kronengarten, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden am Skoda wird vorläufig auf 1.500 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Donnerstag, 9. Oktober 2025, wurde an der Nikolaus-Otto-Straße in Höhe der Hausnummer 5 zwischen 8 Uhr und 17 Uhr ein geparkter VW Arteon von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Schaden beträgt geschätzt circa 500 Euro. Ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen entfernte sich die Verursacherin oder der Verursacher.

Auch an der Lortzingstraße ereignete sich am Donnerstag, 9. Oktober 2025, eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Seat Alhambra an der hinteren, linken Tür von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf circa 2.000 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, beschädigte zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen VW Golf, der an der Oststraße in Höhe der Hausnummer 2 parkte. Der Schaden an der hinteren, linken Tür des VW wird vorläufig auf circa 500 Euro geschätzt. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Samstag, 11. Oktober 2025, wurde bei einer Verkehrsunfallflucht in Erkrath-Hochdahl ein neunjähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Junge überquerte gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg am Sandheider Markt, als er von einem unbekannten, blauen Auto angefahren wurde, das das Hinterrad des Fahrrads touchierte. Der Neunjährige stürzte. Die Fahrerin des Autos stieg kurz aus, entfernte sich dann aber ohne eine ordnungsmäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Junge wurde leicht verletzt und von herbeigerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wird wie folgt beschrieben:

- circa 50 bis 60 Jahre alt - schlanke Statur - graue Haare - deutschsprachig - bekleidet mit blauer Jeans und Pullover

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell