POL-HR: Vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen und Kellerräumen sowie Garagen - Polizei gibt Präventionstipps

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.10.2025:

Schwalm-Eder-Kreis

In den vergangenen Wochen sind im Bereich des Schwalm-Eder-Kreises vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen sowie Einbrüche in Keller- und Garagenräume gemeldet worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und gibt Hinweise zum Schutz des eigenen Eigentums.

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.10.2025, 00:30 Uhr und 06:00 Uhr morgens, kam es im Borkener Stadtteil Gombeth zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte öffneten ein unverschlossenes Auto und entwendeten Bargeld, Bankkarten und verschiedene Ausweisdokumente.

Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen Dienstag, 07.10.2025, 00:30 Uhr und Mittwoch, 08.10.2025, 10:00 Uhr. Hier stahlen bislang unbekannte Täter in Körle, in der Straße "Am Stein", ein E-Bike sowie einen E-Scooter aus einem Kellerraum. Die Kellertür war nicht verschlossen.

Diese beiden Fälle stehen exemplarisch für eine Reihe ähnlicher Delikte, die derzeit zur Anzeige gebracht werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass einfache Vorsichtsmaßnahmen helfen können, Diebstähle zu verhindern.

Präventionstipps der Polizei:

   - Schließen Sie Ihre Fahrzeuge stets ab - auch wenn Sie nur kurz 
     abwesend sind.
   - Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen.
   - Verschließen Sie stets Ihre Haus-, Keller- und Garagentüren.
   - Sorgen Sie für möglichst gute Beleuchtung im Außenbereich, der 
     Hauseingänge und Zufahrten.
   - Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend über den
     Polizeinotruf 110.

Es handelt sich hierbei um vorbeugende Hinweise, um Eigentumsdelikte zu vermeiden und die Sicherheit im Schwalm-Eder-Kreis zu stärken.

Die Polizei steht Bürgerinnen und Bürgern für Fragen rund um das Thema Eigentumsschutz beratend zur Seite. Individuelle Informationen und eine persönliche Sicherheitsberatung erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681-774-0.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

