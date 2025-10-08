PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruchsversuch in Gleichen: Täter flüchten unerkannt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.10.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Samstag, 04.10.2025, 12:00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 20:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag, 12:00 Uhr und Dienstag, 20:00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus im Seilerweg, im Gudensberger Ortsteil Gleichen, einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie, die Hauseingangstür mit Gewalt zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

