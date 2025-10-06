Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Pkw-Aufbrüche in Borken - Täter flüchteten in Richtung Stadtwald

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.10.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Sonntag, 05.10.2025, 02:00 Uhr bis 02:20 Uhr

In der Nacht zum Sonntag, zwischen 02:00 Uhr und 02:20 Uhr, kam es in Borken zu zwei Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem grauen Opel Insignia im Vogelsbergweg und entwendeten daraus Bargeld und eine Powerbank. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus abgestellt. Als ein Anwohner die Täter bemerkte, flüchteten diese in Richtung Stadtwald. Der Zeuge lief den beiden männlichen Personen kurz hinterher, verlor sie dann aber aus den Augen. Auf dem Rückweg stellte er fest, dass an einem weiteren Fahrzeug, einem roten Renault Twingo, in der Straße "Gansacker", die Tür lediglich angelehnt war. Der informierte Fahrzeughalter stellte daraufhin fest, dass auch aus seinem Auto Bargeld entwendet worden war.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1.Täter: etwa 180 Zentimeter groß, zwischen 20 - 25 Jahre alt, trug schwarze Kleidung, sprach polnisch 2.Täter: trug einen weißen Kapuzenpullover, sprach polnisch

Eine weitergehende Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in den Fällen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell