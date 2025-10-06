PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Guxhagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.10.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Donnerstag, dem 02.10.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 07:20 Uhr

Zwischen Donnerstag, 02.10.2025, 16:00 Uhr und Montag, dem 06.10.2025, 07:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte im Akazienweg in Guxhagen einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten sie, eine rückseitig gelegene Tür gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05661-7089-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

