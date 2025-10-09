Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher in Melsungen überrascht - Täter von Bewohnern vertrieben Täter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.10.2025:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 08.10.2025, 19:00 Uhr bis 20:55 Uhr

Einen gehörigen Schreck bekamen am Mittwochabend die Bewohner eines Hauses in der Elbinger Straße in Melsungen:

Unbekannte Täter waren zwischen 19:00 Uhr und 20:55 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters ins Erdgeschoss eingestiegen. Offenbar rechneten sie nicht damit, dass sich die Anwohner im Obergeschoss aufhielten. Als die Täter das bemerkten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Sie verschwanden durch das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Elbinger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell