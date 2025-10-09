POL-HR: Einbrecher in Melsungen überrascht - Täter von Bewohnern vertrieben Täter
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.10.2025:
Melsungen
Tatzeit: Mittwoch, 08.10.2025, 19:00 Uhr bis 20:55 Uhr
Einen gehörigen Schreck bekamen am Mittwochabend die Bewohner eines Hauses in der Elbinger Straße in Melsungen:
Unbekannte Täter waren zwischen 19:00 Uhr und 20:55 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters ins Erdgeschoss eingestiegen. Offenbar rechneten sie nicht damit, dass sich die Anwohner im Obergeschoss aufhielten. Als die Täter das bemerkten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Sie verschwanden durch das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung.
Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Elbinger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell