Polizei Homberg

POL-HR: Roter VW Sharan in Oberaula entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.10.2025:

Oberaula

Tatzeit: Mittwoch, 08.10.2025, 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Hausen, einem Ortsteil von Oberaula, ein roter VW Sharan gestohlen.

Das Auto stand zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr im Hardtweg vor dem Wohnhaus des Besitzers. Als dieser am Morgen nachsah, war der Wagen verschwunden.

An dem Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen HR-RE 2904 angebracht.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

