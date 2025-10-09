POL-HR: Roter VW Sharan in Oberaula entwendet - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.10.2025:
Oberaula
Tatzeit: Mittwoch, 08.10.2025, 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr
In der Nacht zu Mittwoch wurde in Hausen, einem Ortsteil von Oberaula, ein roter VW Sharan gestohlen.
Das Auto stand zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr im Hardtweg vor dem Wohnhaus des Besitzers. Als dieser am Morgen nachsah, war der Wagen verschwunden.
An dem Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen HR-RE 2904 angebracht.
Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-7089-0 zu melden.
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell