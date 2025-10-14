Polizei Mettmann

POL-ME: Der "Streifenwagen" kommt auf den Hochdahler Markt - 2510055

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Er tourt schon seit geraumer Zeit durch den Kreis Mettmann und ist ein echter Hingucker: Der STREIFEN-Wagen der Kreispolizeibehörde Mettmann ist ein auffällig lackiertes Polizeifahrzeug, welches insbesondere von den Bezirksdiensten, aber auch von den Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz genutzt wird, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Nun kommt der "Streifenwagen" auf den Hochdahler Markt in Erkrath. Im Rahmen des Wochenmarktes am Donnerstag (23. Oktober 2025) sind die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention gemeinsam mit örtlichen Kräften aus dem Bezirksdienst im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr vor Ort, um vor der anstehenden "dunklen Jahreszeit" rund um das Thema "Einbruchschutz" zu sensibilisieren. Ebenso beraten die Polizistinnen und Polizisten, wie man sich vor den derzeit gängigsten Maschen von Telefonbetrügern schützen kann.

Ein weiteres Thema ist die bevorstehende Halloween-Nacht: Die Polizei möchte die Gelegenheit nutzen, auf das Jugendschutzgesetz sowie das Böllerverbot an Halloween aufmerksam zu machen.

Die Polizei freut sich auf viele Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell