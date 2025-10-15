Polizei Mettmann

POL-ME: BMW der 5er-Reihe gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2510056

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

Zwischen Sonntag, 12. Oktober 2025, 20 Uhr, und Dienstag, 14. Oktober, 9:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in Wülfrath einen BMW der 5er Reihe. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Am Sonntagabend stellte der Besitzer die schwarze Kombilimousine mit Erstzulassung im Jahr 2012 auf einem Parkstreifen in der Düsseler Straße in Höhe der Hausnummer 68 ab. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass der BMW mit Mettmanner Kennzeichen (ME), der einen Zeitwert von circa 20.000 Euro haben soll, gestohlen worden war. Das Auto und die Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Polizei fragt:

Wer hat im angegebenen Zeitraum an der Düsseler Straße in Wülfrath Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell