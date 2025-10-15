Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510059

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Montag, 13. Oktober 2025, 14 Uhr, und Dienstag, 14. Oktober 2025, 8 Uhr, ereignete sich in Monheim am Rhein eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter VW Polo am vorderen Kotflügel und der Fahrertür beschädigt wurde. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich vom Unfallort an der Salzburger Straße in Höhe der Hausnummer 30, ohne sich um eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am VW wird vorläufig auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell