Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines Kraftrades

Husum (ots)

Aufgrund eines Defektes an seinem Leichtkraftrad musste ein 18-jähriger Rehburger dieses am Dienstag den 29.07.2025 am Parkplatz des Heye-See in Husum stehen lassen. Als er am nächsten Tag das graufarbende Kraftrad dort abholen wollte, war dieses nicht mehr aufzufinden. Das Polizeikommissariat Stolzenau hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Personen die etwas in der Nacht vom 29. auf den 30.07.2025 im Bereich des Heye See gesehen haben, werden gebeten sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzten.

