POL-ME: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: 134 waren zu schnell - 2510063

Velbert (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Dienstag, 14. Oktober 2025, die Geschwindigkeit auf dem außerörtlichen Flandersbacher Weg in Velbert, um hier die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu überprüfen.

Im Zeitraum von 14:10 bis 20:30 Uhr fuhren 1.664 Fahrzeuge durch die aufgebaute Messtelle. Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Allerdings überschritten 134 Fahrerinnen und Fahrer im genannten Zeitraum die erlaubten 50 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Duisburg, der abzüglich der Toleranz 43 km/h zu schnell unterwegs war.

Geahndet wird der Verstoß mindestens mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

Hinweis:

In den vergangenen Jahren hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann wöchentlich die Standorte ihrer Geschwindigkeitskontrollstellen im Voraus veröffentlicht. Anfang des vergangenen Jahres hat die Polizei ihre Strategie jedoch umgestellt: Im Sinne der Verkehrsstrategie #LEBEN sollen Geschwindigkeitskontrollen nur noch unangekündigt erfolgen. Hiermit soll das Ziel, den Kontrolldruck zu erhöhen, verfolgt werden.

Regelmäßig wird die Kreispolizeibehörde Mettmann über die Ergebnisse einzelner Kontrollstellen ausgewählter Standorte berichten. Ferner stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zudem ist das zu hohe Tempo eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

