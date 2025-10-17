Polizei Mettmann

POL-ME: Homejacking: Bei Einbruch Auto entwendet - 2510064

Langenfeld (ots)

In Langenfeld haben bislang noch Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 16. Oktober 2025, bei einem Einbruch in ein Haus ein Auto entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bohrten die noch unbekannten Täterinnen oder Täter in der Nacht das Schloss der Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Galkhausener Bach auf, während die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus schliefen. Anschließend entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel eines grünen BMW X1, mit dem sie dann davonfuhren.

Mehrere Zeugen nahmen gegen 3 Uhr das Zuschlagen von Autotüren sowie Motorengeräusche wahr, was auf die mögliche Tatzeit hindeutet. Die Geschädigten bemerkten den Einbruch und das entwendete Auto gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen und alarmierten die Polizei, die den BMW zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um eine grüne Kombilimousine vom Typ BMW X1 XDrive mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME). Der Zeitwert des erst wenige Monate alten Wagens wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Autos machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

