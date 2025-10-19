Polizei Mettmann

POL-ME: Grillhütte in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise - 2510070

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 19. Oktober 2025, kam es in Monheim am Rhein in einem Park zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr meldete ein Zeuge den Brand einer Grillhütte auf der Bürgerwiese an der Ida-Siekmann-Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten das Feuer löschen, sodass die Hütte nur leicht beschädigt wurde.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt:

Wer hat zur angegebenen Zeit in dem Park etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell