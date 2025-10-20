Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall mit Quad - 2510074

Velbert (ots)

Am Samstagmittag, 18. Oktober 2025, kam es in einem Tunnel in Velbert-Langenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Quad-Fahrer schwer verletzt wurden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Quad-Fahrer aus Gelsenkirchen die Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße in Richtung Donnerstraße. Er war Teil einer Gruppe aus sieben Personen, die an einer Quad-Tour teilnahmen. Im Tunnelbereich fuhr er aus noch unbekannten Gründen dem vor ihm fahrenden 64-jährigen Wittener, der verkehrsbedingt abbremste, auf. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Männer und wurden schwer verletzt

Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Quad-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weil sich vor Ort Anzeichen dafür ergaben, dass die Quads technische Mängel aufwiesen, stellten die Einsatzkräfte die beiden Fahrzeuge sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren zum Unfallhergang ein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Tunnel in beide Richtungen gesperrt.

