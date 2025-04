Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei illegale Autorennen am Osterwochenende - Fahrer waren teilweise alkoholisiert #polsiwi

Netphen/ Siegen (ots)

Am frühen Montagmorgen (21.04.2025) und in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.04.2025) ist es zu illegalen Autorennen in Netphen und Siegen gekommen.

Am Montagmorgen kam es gegen 03:15 Uhr auf der Lahnstraße in Netphen zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes krachte in eine Hauswand. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass sich ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 24-jähriger BMW-Fahrer ein illegales Autorennen geliefert hatten. Ersten Erkenntnissen nach verlor der 23-jährige Mercedes-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand. Beide Fahrzeugführer standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Atemalkoholtests bestätigten den Verdacht der Beamten. Die Polizisten brachten die beiden Männer in Krankenhäuser. Dort wurden ihnen Blutproben entnommen. Der 23-Jährige leistete dabei Widerstand. Nach der Blutentnahme ging es daher für ihn ins Gewahrsam nach Weidenau. Die Beamten stellten die Fahrzeuge, die Mobiltelefone und die Führerscheine der beiden sicher. Gegen die Raser ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat. Den 23-Jährigen erwartet darüber hinaus eine Anzeige wegen Widerstandes.

In der folgenden Nacht sind Polizisten selbst Zeugen eines Rennens auf der HTS geworden. Gegen 01:20 Uhr waren ein Motorrad und ein Audi auf der HTS in Richtung Kreuztal unterwegs. Beide beschleunigten auf Geschwindigkeiten über 160 km/h bei erlaubten 80 km/h. Die Polizisten konnten die Raudis überholen. Die beiden Fahrzeuge sollten im folgenden angehalten und kontrolliert werden. Der Audi kam der Aufforderung nach. Das Motorrad entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Die Beamten stellten den Führerschein des 50-jährigen Audi-Fahrers sicher. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Neben den beiden Autorennen hat die Polizei am vergangenen Wochenende zahlreiche Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss oder Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Geschwindigkeit und Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gehören nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich, sich an vorgegebene Geschwindigkeiten zu halten und nicht zu fahren, wenn man Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert hat, denn das rettet in entscheidenden Momenten #Leben.

