Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen gesucht: Unbekannte stecken Müllcontainer in Brand

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte setzen am Montag, 12. Mai, gegen 14.15 Uhr einen Müllcontainer am Bonifatiusweg in Paderborn in Brand und flohen in unbekannte Richtung.

Ein 44-jähriger Zeuge, der für das Gebäudemanagement an der Örtlichkeit verantwortlich ist, melde den Brand des Containers, der an der dortigen Schule etwas entfernt an einer Hecke stand. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtigen Personen zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell