POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510076

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Zwischen Donnerstag, 16. Oktober 2025, 18 Uhr, und Freitag, 17. Oktober 2025, 8 Uhr, ereignete sich in Erkrath-Hochdahl eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Motorrad der Marke Suzuki von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Lackkratzer, ein verbogenes Kennzeichen und ein abgerissener Blinker zeugen von dem Unfall. Der Schaden an der auf der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 13 geparkten SuzukiGSX-R125 wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

